В Украине усилят контроль за назначением жилищных субсидий

Министерство социальной политики вводит новшества, которые усилят контроль за назначением жилищных субсидий.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире одного из телеканалов.

"Если раньше была норма о том, что субсидия не назначалась при покупке определенных дорогостоящих вещей на сумму более 50 тысяч гривень, то сейчас происходит уточнение, что именно имеется в виду. Потому что были некоторые разночтения в предыдущие периоды.

Кроме этого, если мы говорим об определенных аспектах имущественного положения, скажем так, ситуация с верификацией показывает, что люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях делают после этого или взносы в уставный капитал определенных обществ, или предприятий на сумму более 50 тысяч гривень. То есть платить коммунальные услуги средств не хватает, а совершить соответствующие уставные взносы - пожалуйста", - сказал Музыченко.

Кроме того, по его словам, "есть ситуации, когда человек, оформив субсидию, покупает валюты больше чем на миллион гривень, или покупает два или три автомобиля".

"Это отдельные случаи, возможно, десятые доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидии это адресная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее попадание именно тем, кто в этом нуждается, а не совершает покупки на 50 тысяч и более, а вот коммунальные услуги оплатить этим людям сложно", - рассказал чиновник.

Он напомнил, что каждый раз перед оформлением субсидии происходит процедура проверки.

"Органы социальной защиты населения не имеют доступа к банковской тайне. А все покупки свыше 50 тысяч гривень проходят через банковские учреждения в соответствии с решением Нацбанка. Поэтому нам нужна помощь Министерства финансов, которое имеет доступ к такой информации. Эта работа проводится каждый месяц. Сейчас настало время, когда мы должны уточнить соответствующие аспекты", - отметил заместитель министра.

Другой аспект, на который он обратил внимание, - когда в домохозяйстве, которое претендует на субсидию, зарегистрированы, но не проживают определенные лица - дети, или другие члены домохозяйства.

"Значительная часть людей у нас зарегистрирована в одном месте, а фактически проживает или работает в другом месте. Если это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое такое решение выносится на комиссионное дело. То есть это более 300 тысяч случаев по стране. Мы просто на основании этих документов можем уже принимать решение опять же без рассмотрения на комиссионных делах. Поэтому сейчас этот аспект совершенно никаким образом не влияет на контингент получателей субсидий", - сообщил замминистра.

Также он считает, что если у конкретного лица есть два и более автомобиля, то в субсидии такой человек не нуждается. При этом чиновник отметил, что речь идет не о транспортных средствах, а именно об автомобилях.

На уточнение, сколько людей лишили субсидий вследствие проверки, Музыченко ответил: "На сегодняшний день имеем ситуацию, когда около 3 миллионов домохозяйств получают субсидию. У нас апрель последний месяц отопительного периода. Если говорить о том, что выявляет верификация, то это 2-3%".

Напоминаем:

14 апреля 2021 года Кабинет министров усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части совершения разовых дорогостоящих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

Экономическая правда