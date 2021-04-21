Правительство одобрило законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.
Об одобрении законопроекта сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О личном селянском хозяйстве" - предлагают убрать часть ст.5 о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли.
Это те бесплатные 2 гектара, на которые в соответствии с законодательством имеют право все украинцы.
Это решение еще должно поддержать Верховная Рада.
Кроме этого, в законопроекте говорится основаниях, способах и порядке проведения консолидации земель.
"Также предлагается определить новый вид документации по землеустройству, в соответствии с которой будут осуществляться мероприятия, связанные с проведением консолидации земель.
Консолидация земель - комплекс организационных, правовых, землеустроительных и других мероприятий, который заключается в экономически обоснованном объединении землевладельцами земельных участков всех категорий и форм собственности, местоположение, размеры и конфигурация которых обеспечивают устойчивое землепользование", - отметил Мокан.
"Проекты землеустройства по консолидации земельных участков разрабатываются с целью устранения недостатков земельных участков (чересполосицы, мелкоконтурность, отсутствие доступа к дорогам и коммуникаций и т.п.), а также могут предусматривать осуществление мероприятий по разделу, объединению, обмену, купле-продаже земельных участков, установление земельных сервитутов, заключения, изменения договоров о пользовании земельными участками", - добавил он.
Отмечается, что срок аренды земельных участков с/х назначения не может быть меньше 7 лет, а участков мелиоративных земель и на которых проводится гидротехническая мелиорация - не менее, чем 10 лет.
"В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности.
В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права имеется богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов", - заявил также нардеп.
Экономическая правда
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