"Нафтогаз" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в 11,8 млрд грн - при этом ранее ожидалась прибыль в 11,5 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет.

Проект постановления был снят с рассмотрения правительства 21 апреля по предложению министра экономики Игоря Петрашко.

"Законом о "Государственном бюджете на 2021" передачено поступлений по коду бюджетной классификации доходов 21010500 "Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность", - 24,4 млрд гривен.

Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен", - говорится пояснительной записке.

В то же время, говорится в документе, в соответствии с проектом финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который поступил Минэкономики, компанией по результатам 2020 года прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд грн.

В Минэкономики добавляют, что без дивидендов от "Нафтогаза" поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн.

Напоминаем:

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда