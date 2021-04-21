Отмена выговоров Рожковой и Сологубу: НБУ подал апелляции на решения суда

Нацбанк подал апелляции на решение ОАСК об удовлетворении исков первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба и отмене решений Совета НБУ о применении к ним дисциплинарных взысканий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"НБУ подал апелляционные жалобы на решения ОАСК от 2 апреля 2021 года в делах по искам первого заместителя главы НБУ Рожковой и заместителя главы НБУ Сологуба о признании незаконными и отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.

Также Нацбанк 8 апреля подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене указанных решений Совета НБУ.

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Напомним:

Суд отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Совет Национального банков 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.