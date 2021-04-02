Новости 2 апреля: санкции против контрабандистов, "труба Медведчука", Нацфонд инвестиций

О санкциях против контрабандистов. На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели персональные санкции против топ десятки украинской контрабанды.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля.

О "трубе Медведчука". Президент Владимир Зеленский заявил о возвращении в госсобственность решением СНБО части нефтепровода "Самара-Западное направление", в течение 2017-2019 годов было уничтожено 400 км нефтепровода.

О нацфонде инвестиций. Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ( "Нацинвестфонда") - будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

О штрафе для облгаза Фирташа. Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" на 75,634 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

О производителях "зеленой" электроэнергии и меморандуме. Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.

О "Северном потоке-2". Россия из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота вынуждена проводить достройку "Северного потока 2" собственными возможностями - судами, которые находятся в предаварийном состоянии и являются технологически устаревшими, это может привести к техногенной катастрофе.

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