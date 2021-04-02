"Львовгаз" Фирташа оштрафовали на 75 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" на 75,634 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Другие обстоятельства дела не раскрываются.

АМКУ в декабре 2020 года оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.

Тогда комитет отмечал, что решение по "Львовгазу", который также является фигурантом этого дела, будет принято отдельно.

"Львовгаз", по оперативным данным, увеличил в 2020 году чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2019 годом – до 999,148 млн грн.

Экономическая правда