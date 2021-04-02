В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля.
Источник: собеседник УП в СНБО
Детали: Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том число против Россотрудничество.
Перечень контрабандистов:
- Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.