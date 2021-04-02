Все разделы
Укр / Рус

В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Пятница, 2 апреля 2021, 20:45
 

В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля.

Источник: собеседник УП в СНБО

Детали: Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том число против Россотрудничество.

Перечень контрабандистов:

  1. Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
  2. Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
  3. Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
  4. Александр Еримичук (Черновцы)
  5. Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
  6. Вадим Альперин (Одесса)
  7. Александр Чудаков (Одесса)
  8. Виктор Шерман (Одесса)
  9. Александр Кравченко (Одесса)
  10. Владимир Дидух (Львов)

Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

СНБО контрабанда санкции

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Ваше дело - труба": Зеленский пригрозил причастным к "диверсии" на стратегическом нефтепроводе 2 апреля 2021, 20:10
Зеленский: Введены персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды 2 апреля 2021, 19:40
Санкции СНБО: Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений 29 марта 2021, 14:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!