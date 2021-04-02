Производители "зеленой" энергетики заявили о невыполнении правительством меморандума

Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.

Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергии.

По условиям Меморандума между правительством и производителями энергии из ВИЭ, последние должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 млрд грн в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть оплачена равными частями в этом году до 15% или 3,36 млрд грн ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны были получить 12,32 млрд грн или 55% задолженности.

Для выплаты этой задолженности Укрэнерго получило кредиты под госгарантии. Однако, как говорят в ассоциации, Нацкомиссия по тарифам выдала "установку", по которой кредитные средства поделят пополам между производителями ВИЭ и "Энергоатомом".

4 февраля в этом году "Гарантированный покупатель" начало погашения задолженности за электроэнергию 2020 года. Производители ВИЭ, как и ГП "НАЭК "Энергоатом" в 1 квартале 2021 года получили 4,63 млрд грн.

"Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного", - заявили в ассоциации. В то же время, они заявили, что не все производители зеленой энергетики получили выплаты: долги тех, кто обратился в суд о взыскании задолженности, "Гарпок" не признает.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года уровень расчетов ни за какой из месяцев текущего года не достиг 100%", - говорят производители. Но, по их словам, этого произойти и не могло, ведь тариф на услуги по передаче электроэнергии не учитывает полностью расходы на услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

В ассоциации утверждают, что такая ситуация сложилась из-за нормы Закона 810-ІХ, которой установлено, что не менее 20% средств для расчетов с ВИЭ должны быть предусмотрены в госбюджете. Однако в госбюджете-2021 их не предусмотрели, а регулятор "уменьшил расходы Укрэнерго на соответствующую прогнозную сумму (11,35 млрд грн), в очередной раз установив тариф на услугу по передаче электроэнергии на экономически необоснованном уровне".

Напоминаем:

"Выполнение меморандума с производителями "зеленой" энергии осуществляется. Есть задержка по погашению долгов, которые должны были быть погашены в конце 4 квартала - в начале этого года. Но погашение происходит", – заявлял ранее премьер Денис Шмыгаль.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями "зеленой" электроэнергии может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, но параллельно ищется вариант решений, чтобы избежать накопления такой долга в будущем.

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 миллионов гривень, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

Экономическая правда