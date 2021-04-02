РФ строит "Северный поток-2" устаревшими судами, это может привести к техногенной катастрофе – разведка

Россия из-за отказа иностранных компаний от привлечения передового технологического флота вынуждена проводить достройку "Северного потока 2" собственными возможностями - судами, которые находятся в предаварийном состоянии и являются технологически устаревшими.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

В частности, это суда: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

"Так, судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления.

Со своей стороны ТТХ судна "Умка" уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства", - говорится в сообщении.

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках", - добавили в разведке.

Напомним:

Координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер в среду призвал к мораторию на строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

В декабре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее поддержка "Северного потока-2" "полностью неизменна".

В январе она добавила, что не одобряет санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Между тем внутриполитическое давление на президента США Джо Байдена с целью остановить строительство трубопровода в последние недели усилилось.

Сенатор-республиканец Тед Круз продолжает блокировать утверждение ключевых кандидатов от Госдепартамента до тех пор, пока администрация Байдена не введет обязательные санкции в отношении поддерживаемого Россией трубопровода, одобренные Конгрессом в этом году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе назвал "Северный поток-2" "плохим для Европы, плохим для Соединенных Штатов", но Байден стремится исправить испорченные трансатлантические отношения.

Экономическая правда