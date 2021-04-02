Правительство создало Национальный фонд инвестиций: с чем будет работать

Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ( "Нацинвестфонда") - будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, постановление Кабмина от 31 марта.

Целью деятельности "Нацинвестфонда" отмечают "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".

Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и принимать в них участие.

Кроме того, в сфере деятельности фонда - участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

Согласно правительственному постановлению, Минэкономики в течение месяца должно разработать проект закона о Нацинвестфонде. В частности, им предусмотрят механизмы создания совместных инвестпроектов с суверенными фондами ОАЭ, государства Катар и другие.

Кроме того, Минэкономики обязано подготовить изменения в госбюджет по финансированию нового фонда. Через месяц после утверждения этих изменений правительство планирует превратить фонд с госпредприятия в акционерное обществ.

Экономическая правда