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Правительство создало Национальный фонд инвестиций: с чем будет работать

Пятница, 2 апреля 2021, 12:54
 

Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины" ( "Нацинвестфонда") - будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, постановление Кабмина от 31 марта.

Целью деятельности "Нацинвестфонда" отмечают "создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины".

Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и принимать в них участие.

Кроме того, в сфере деятельности фонда - участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

Согласно правительственному постановлению, Минэкономики в течение месяца должно разработать проект закона о Нацинвестфонде. В частности, им предусмотрят механизмы создания совместных инвестпроектов с суверенными фондами ОАЭ, государства Катар и другие.

Кроме того, Минэкономики обязано подготовить изменения в госбюджет по финансированию нового фонда. Через месяц после утверждения этих изменений правительство планирует превратить фонд с госпредприятия в акционерное обществ.

Экономическая правда

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инвестиции Минэкономики

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