Новости 19 апреля: новый-старый глава Госудитслужбы, Марченко vs Саакашвили, транш МВФ

О новом-старом главе Госаудитслужбы. Кабмин принял решение назначить Геннадия Плиса главой Госаудитслужбы с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на 5 лет.

О Марченко vs Саакашвили. Глава Минфина Сергей Марченко в ответ на критику и обвинения в коррупции от главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили назвал того, в частности, "шулером с большой дороги". Саакашвили ответил - назвал Марченко, в частности, "козявкой и ничтожеством".

О транше МВФ. Минфин рассчитывает на окончание переговоров с МВФ в июле и выделение транша в сентябре этого года.

О Марченко и Степанове. Глава Минфина Сергей Марченко раскритиковал главу Минздрава Максима Степанова за плохое планирование мер по борьбе с коронавирусом, при этом он допустил увеличение расходов на медицину в бюджете-2021.

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на заявление главы Минфина Сергея Марченко, который сравнил его с персонажем из фильма "12 стульев" - по его словам, у него нет личного конфликта с Марченко.

Об УЗ и дизтоплеве. Укрзализныця через 4 суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

О транзите газа. "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май.

Об иске Нафтогаза к Кабмину. "НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета министров 4,491 миллиарда гривень в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

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