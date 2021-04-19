Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз" требует взыскать с Кабинета министров 4,5 миллиарда

Понедельник, 19 апреля 2021, 10:40
 

"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета министров 4,491 миллиарда гривень в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.

Других деталей по делу пока нет.

Заседание суда состоится 5 мая.

Напоминаем:

В 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз Кабмин правительство газ суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрнафта" и "Укргазвыдобування" не пустили государственную ревизию несмотря на указ Зеленского 19 апреля 2021, 09:50
АРМА определило управляющего "трубы Медведчука" 16 апреля 2021, 15:38
В Украине прошли первые торги газом из хранилищ 15 апреля 2021, 18:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!