"Нафтогаз" требует взыскать с Кабинета министров 4,5 миллиарда

"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета министров 4,491 миллиарда гривень в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.

Других деталей по делу пока нет.

Заседание суда состоится 5 мая.

Напоминаем:

В 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.

Экономическая правда