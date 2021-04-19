"Нафтогаз" требует взыскать с Кабинета министров 4,5 миллиарда
Понедельник, 19 апреля 2021, 10:40
"НАК "Нафтогаз Украины" подал иск в суд о взыскании с Кабинета министров 4,491 миллиарда гривень в свою пользу "в счет возмещения причиненного вреда".
Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда г. Киева.
Других деталей по делу пока нет.
Заседание суда состоится 5 мая.
Напоминаем:
В 2019 году суд отказал "Нафтогазу" в удовлетворении иска о взыскании с Кабинета министров компенсации в размере 6,634 млрд грн за нанесенный компании ущерб в результате неопределения источников финансирования возложенных на НАК специальных обязательств на рынке газа.
Экономическая правда
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