Глава МОЗ ответил на "персонажа из 12 стульев": уверяет, что не имеет личного конфликта с Марченко

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на заявление главы Минфина Сергея Марченко, который сравнил его с персонажем из фильма "12 стульев" - по его словам, у него нет личного конфликта с Марченко.

Об этом Степанов сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я считаю себя значительно сдержаннее и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, - ну, значит Сергей Михайлович считает нужным.

У меня не может быть личного конфликта с министром финансов, у меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни украинцев", - сказал глава Минздрава.

"Если я говорю, что нам, например, для закупки вакцин нужно 15,1 млрд грн, и все это подтверждено расчетами, а он решает, что достаточно 2,6, потом же получается, что я прав. Так же будет и с лабораторией, о которой говорил президент. Понятно, что 100 млн грн нам не хватит", - добавил он.

Напомним:

Глава Минфина Сергей Марченко раскритиковал главу Минздрава Максима Степанова за плохое планирование мер по борьбе с коронавируса, заявив, что тот "ведет себя как персонаж из "12 стульев".

При этом Марченко допустил увеличение расходов на медицину в бюджете-2021.