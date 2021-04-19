Марченко раскритиковал Степанова: Он ведет себя как персонаж из "12 стульев"

Глава Минфина Сергей Марченко раскритиковал главу Минздрава Максима Степанова за плохое планирование мер по борьбе с коронавирусом, при этом он допустил увеличение расходов на медицину в бюджете-2021.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

"Есть возможность такого сценария (корректировка бюджета или макропоказателей - ред.), поскольку есть потребность закрыть несколько вопросов по медицине. Мы будем обсуждать с МВФ и с другими партнерами возможность незначительной коррекции бюджета. В сторону увеличения расходов на медицину", - заявил Марченко.

"Там не только проблема в вакцинах. Есть ряд других вопросов, которые нужно решить. Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов.

У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают и затем на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Нужно сначала предложить план, показать решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительства задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой - сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - подчеркнул Марченко.

При этом он вспомнил о неизрасходованных средствах Фонда борьбы с COVID-19 по итогам 2020 года.

"Мы максимально помогаем (разговор состоялся до решения о выделении средств на закупку вакцин - ред.). Это же не о Степанове, это о стране и о людях.

Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге вышли остатки, которые не использованы", - добавил министр финансов.

Напомним:

Кабмин 14 апреля принял постановление, которым выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.