Кабмин переназначил главу Госаудитслужбы на новый 5-летний срок

Кабмин принял решение назначить Геннадия Плиса главой Госаудитслужбы с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на 5 лет.

Об этом говорится в постановлении правительства № 337-р от 19 апреля, опубликованном на Правительственном портале.

"Назначить Плиса Геннадия Владимировича председателем Государственной аудиторской службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в постановлении.

Отметим, что Плис возглавляет Госаудитслужбу с 30 апреля 2020 года - его назначили на должность по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Соответственно, перед назначением сроком на 5 лет его уволили (постановление №336-р) в связи с окончанием срока действия контракта (на период действия карантина).

Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.

С августа 2014 Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финконтроля КГГА.

С января 2016 по декабрь 2017 работал первым главы КГГА Виталия Кличко.

Экономическая правда