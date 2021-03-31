Новости 31 марта: штраф для АЗС группы Коломойского, без денег МВФ "уже некомфортно"

О штрафе для АЗС группы Коломойского. Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Об Украине и деньгах МВФ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине "уже некомфортно" без денег МВФ.

О прогнозе роста экономики. Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

О запрещеннных к импорту российских товарах. Правительство опубликовало постановление, которым расширило список товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации, среди которых пшеница, масло и бумагу.

Украина в дальнейшем может добавить в список новые позиции.

О тарифах Укрпочты на доставку пенсий. Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий до 2,65% суммы выплаты в селах и до 1,3% в городах с 1 апреля.

О деле Приватбанка и Рожковой. Офис генпрокурора 25 марта передал в НАБУ дело относительно возможного хищения 900 млн грн во время национализации Приватбанка, которую открыли против первой замглавы НБУ Рожковой и нескольких других сотрудников Нацбанка.

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Карточный дом на Институтской: что происходит в НБУ и причем здесь дело Приватбанка

Конфликт новой и старой команд Национального банка продолжается уже полгода. Каким оружием ведется подковерная война, что происходит в главном финансовом регуляторе и как это связано с делом Приватбанка? (укр)