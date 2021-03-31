Пшеница, масло и бумага: Правительство дополнило перечень запрещенных к импорту российских товаров

Правительство опубликовало постановление, которым расширило список товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации, среди которых пшеница, масло и бумагу.

Об этом говорится в Постановлении №269 Кабмина от 29 марта.

Перечень запрещенных к импорту российских товаров утвержден постановлением Кабмина от 30 декабря 2015 № 1147, Постановление №269 этот перечень расширяет.

Так, дополнительно импортировать запретили пшеницу, масло подсолнечное и другие моющие средства, бумага и картон, носовые платки и скатерти, полотенца, бумажные упаковочные пакеты, веревки из прочих легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Экономическая правда