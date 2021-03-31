Национализация Приватбанка: дело против Рожковой о возможном хищении средств передали в НАБУ

Офис генпрокурора 25 марта передал в НАБУ дело относительно возможного хищения 900 млн грн во время национализации Приватбанка, которую открыли против первой замглавы НБУ Рожковой и нескольких других сотрудников Нацбанка.

Об этом сообщают источники ЭП.

В статье ЭП говорится, что очередное обострение конфликта между Рожковой и руководством НБУ состоялось в марте 2021 года.

"Поводом стало ее интервью. В нем она взялась комментировать и банковский надзор, который больше не был в ее компетенции, и ситуацию в правлении НБУ, и отношения с МВФ, за что она ранее получила выговор.

Текст интервью якобы не согласовал департамент коммуникации НБУ и, по словам Рожковой, запретил его публиковать. Поэтому первый заместитель председателя банковского регулятора заявила о "цензуре" в Национальном банке.

Директор департамента коммуникаций Нацбанка Галина Калачева эти слова опровергла, обвинив Рожкову в клевете. В какой-то момент в конфликт вмешался Офис президента. Он призвал руководство НБУ "отбросить персональные амбиции и работать ради общей цели", - говорится в материале.

Подчеркивается, что заявлению Офиса президента предшествовала публикация в Kyiv Post об открытии правоохранителями уголовного дела против Рожковой и нескольких других сотрудников Нацбанка, в рамках которой им грозит обвинение в государственной измене.

В Офисе генпрокурора уточнили, что расследование касается не государственной измены, а возможного хищения 900 млн грн во время национализации Приватбанка.

В то же время, по информации источников ЭП, 25 марта прокуратура передала это дело в Национальное антикоррупционное бюро.

"Kyiv Post отмечает, что инициатором расследования "мог быть Кирилл Шевченко или представители Офиса президента", которые, мол, таким образом пытаются оказать давление на Рожкову и заставить ее добровольно подать в отставку.

Если это не поможет, то поводом для увольнения станет возможно вынесение судом обвинительного приговора. Для этого НАБУ должно довести дело до суда, но это вряд ли произойдет.

Как рассказал ЭП чиновник в правоохранительных органах, передача этих материалов в НАБУ означает "потерю дела". Влияние на НАБУ имеют представители МВФ, а они не заинтересованы в том, чтобы Рожкову привлекли к ответственности, убеждает собеседник ЭП. По крайней мере по делу Приватбанка", - говорится в статье.

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Экономическая правда