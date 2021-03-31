Украина может расширить перечень запрещенных к импорту товаров из РФ – торгпред

Тарас Качка

Украина расширила список запрещенных к импорту товаров из России в рамках системного пересмотра этого списка и в дальнейшем может добавить в него новые позиции.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра экономики - торгпред Украины Тарас Качка.

"Это был периодический системный обзор этих товаров, на которые есть целесообразность расширения товаров. Этот круг товаров расширяется в соответствии с анализом рыночной ситуации.

С одной стороны, РФ постоянно расширяет круг запрещенных к ввозу товаров, с другой - сами участники рынка также предоставляют аргументы, необходимость таких запретов", - пояснил он.

"Это системная работа, поэтому можно в дальнейшем ожидать расширения этого списка", - добавил Качка.

Напомним:

Правительство опубликовало постановление, которым расширило список товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации, среди которых пшеница, масло и бумага.

Так, дополнительно импортировать запретили пшеницу, масло подсолнечное и другие моющие средства, бумага и картон, носовые платки и скатерти, полотенца, бумажные упаковочные пакеты, веревки из прочих легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.