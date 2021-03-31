Кабмин поднял тарифы Укрпочты на доставку пенсий

Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий в до 2,65% суммы выплаты в селах и до 1,3% в городах с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи регулируются постановлением КМУ от 04.12.2019 № 987. Однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, они уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг.

Так, "для обеспечения надлежащей работы Укрпочты" с 1 апреля тарифы в городе вырастут с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты.

"Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 000 почтальонов", - добавил министр.

Криклий заметил, что решение было компромиссным между Мининфраструктуры и Минсоцполитики, и необходимо для сохранения рабочих мест почтальонов.

"Сегодняшнее решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 к 2021), но оно позволяет продлить работу", - добавил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напоминаем:

Министерство социальной политики согласилось на сделку с "Укрпочтой" по повышению тарифа на доставку пенсий, что среднем составляет 60 грн, однако может вырасти до 100 грн - в ведомстве ищут альтернативу "Укрпочте".

Экономическая правда