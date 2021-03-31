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Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

Среда, 31 марта 2021, 09:55
 
эльдар сарахман

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Об этом говорится в мартовском экономическом обзоре ВБ.

Прогноз роста ВВП в 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе.

Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 году ВБ поясняет высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности. 

В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ.

Напоминаем:

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.

Экономическая правда

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Всемирный банк ВВП экономика прогноз Украина

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