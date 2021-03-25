Новости 25 марта: МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров, "Нафтогаз" назвал цену на газ в апреле

Об автомобильных номерах. МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров. Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

О цене на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн/кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн/кубометр.

О ЧАЭС. Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" с 25 марта переводит персонал станции на особый режим работы - простой, в связи с введением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

О выплатах бизнесу. Заявки на получение помощи от государства от ФЛП и работников, которые пострадают в результате карантина в красных зонах, будут приниматься, как и в декабре-январе, через приложение "Дия".

Об МВФ. Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

О Приватбанке. Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотрудницы Приватбанка мера пресечения в виде залога в 2,7 млн грн – ее подозревают в растрате 136 млн гривень.

Эксклюзив ЭП

Бестселлеры на газетной бумаге: как контрафакт убивает украинский книжный рынок

Как выглядит книжный контрафактный рынок и как украинцы поддерживают его своими покупками. (укр)