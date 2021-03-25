Новости 25 марта: МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров, "Нафтогаз" назвал цену на газ в апреле
Об автомобильных номерах. МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров. Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.
О цене на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн/кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн/кубометр.
О ЧАЭС. Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" с 25 марта переводит персонал станции на особый режим работы - простой, в связи с введением ограничительных противоэпидемических мероприятий.
О выплатах бизнесу. Заявки на получение помощи от государства от ФЛП и работников, которые пострадают в результате карантина в красных зонах, будут приниматься, как и в декабре-январе, через приложение "Дия".
Об МВФ. Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.
О Приватбанке. Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотрудницы Приватбанка мера пресечения в виде залога в 2,7 млн грн – ее подозревают в растрате 136 млн гривень.
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Бестселлеры на газетной бумаге: как контрафакт убивает украинский книжный рынок
Как выглядит книжный контрафактный рынок и как украинцы поддерживают его своими покупками. (укр)
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