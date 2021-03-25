Растраты в Приватбанке: ВАКС назначил экс-работнице залог в 2,7 миллиона

Высший антикоррупционный суд 25 марта применил к бывшей сотрудницы Приватбанка мера пресечения в виде залога в 2,7 млн грн - ее подозревают в растрате 136 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Как подтвердила в комментарии ЭП пресс-секретарь Высшего антикорсуда Олеся Чемерис, речь идет именно об эпизоде растраты 136 млн грн.

С записи рассмотрения дела понятно, что речь идет о Надежде Конопкиной, экс-начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства. В частности, дело касается сговора с экс-директором ПриватБанка Александром Дубилетом и другими лицами. Конопкину подозревают в сокрытии преступления, устранению препятствий его совершения, его пособничестве, а так - и в соучастии.

Сообщается, что подозреваемая также обязана соблюдать другие процессуальные обязанности. Среди них: прибывать по каждому требованию к следователю, детективу или суду; не оставлять Днепропетровскую область без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении (Александром Дубилетом и Людмилой Шмальченко); сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Мера пресечения избрана в 25 мая 2021 включительно.

Срок действия возложенных обязанностей - до 25 мая 2021 включительно.

Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из "ПриватБанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду - растрате 8 млрд гривень. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла эпизод растраты 8 млрд гривень средств в ПриватБанке, в чем подозревают Дубилета и еще двух топ-менеджеров:

Так, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Экономическая правда