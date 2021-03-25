МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров: что изменилось

Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Об этом говорится в приказе МВД от 2 марта 2021 № 166, передает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Основным нововведением, которое вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", - пояснили в ведомстве.

При этом, указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые украинцы оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистических расходов на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов.

В конечном итоге нововведение приведет к экономии бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Приказ МВД вступает в силу с момента опубликования.

Экономическая правда