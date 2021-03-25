ЧАЭС переходит на режим простоя из-за карантина

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" с 25 марта переводит персонал станции на особый режим работы - простой, в связи с введением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСП "ЧАЭС".

"Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС принял решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24.03.2021 № 376" О введении простоя на предприятии".

Минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, к работе также будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимым", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укритиеˮ, а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Экономическая правда