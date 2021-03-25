"Карантинные" выплаты для малого бизнеса: заявки будут принимать через "Дию"

Заявки на получение помощи от государства от ФЛП и работников, которые пострадают в результате карантина в красных зонах, будут приниматься, как и в декабре-январе, через приложение "Дия".

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сейчас сложилась ситуация, когда "красный" уровень эпидемической опасности объявлен в ряде областей и городов. В последние недели ВОЗ фиксирует рост заболевания - и, к сожалению, смертности от Covid - во всем мире.

Поэтому не исключено, что в Украине количество областей, которые окажутся в красной зоне, будет увеличиваться. Одновременно в Офисе президента понимают, что в условиях карантина жизненно важна поддержка малого бизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых вынужденно приостанавливается", - написал Тимошенко.

По его словам, по состоянию на сейчас речь идет об использовании такого механизма:

за счет средств государственного бюджета выплачивается 8000 гривен,

за счет местного бюджета - добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления,

заявки, как и в декабре-январе, будут приниматься через Дию.

"Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержку лидеров местных общин", - добавил он.

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Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напомним:

Государство готово выплатить ФОПам и сотрудникам, которые пострадают вследствие карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованным лицам, пострадавшим вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Президент Владимир Зеленский заверил, что если местные власти выплачивать гражданам и бизнесу материальную помощь через жесткий карантин, государство ее удвоит.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Экономическая правда