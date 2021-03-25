Бестселлеры на газетной бумаге: как контрафакт убивает украинский книжный рынок

Одні вважають, що головна проблема індустрії книгодрукування у засиллі російських видавництв та їхніх дочок. Інші – у недостатній кількості книжок державною мовою.

Але є ще одна проблема, про яку до недавнього часу говорили дуже мало – це контрафактна література.

Підроблені книги проникають на наші полиці через магазини, соцмережі, а іноді і через відомі маркетплейси, завдаючи мільйонні збитки видавництвам та книжковим магазинам, які працюють з легальною продукцією.

Поки світові книговидавці в часи пандемії Covid-19 чекають збільшення попиту, в Україні тиражі падають чи не найстрімкішими в Європі темпами.

У 2020 році в Україні надрукували близько 20 мільйонів книг та брошур – в два з половиною рази менше, ніж роком раніше. Кількість друкованої продукції на одного українця в минулому році становила 0,48, проти 1,46 у 2019 році. Гіршим цей показник був лише у 1999 році.

Тобто, офіційні тиражі знижуються, хоча потенційно в Україні попит на книгу зростає. Задовольняють потреби покупців продавці контрафакту, впевнені учасники ринку.

Як влаштований контрафактний книжковий ринок, як він вбиває легальну продукцію і чи реально все це зупинити, розбиралась ЕП.

Звідки береться контрафактна література

З 2011 року офіційний імпорт книг з Росії зменшився у 12 разів. Особливо сильно він впав після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

У 2017 році Україна почала регулювати ввезення книжок з Росії, а у 2019 – влада ввела санкції проти низки російських видавництв.

Водночас, за даними дослідницької компанії Gradus Research, 56% українців досі надають перевагу російськомовним книжкам. На ринку виникла ситуація, що легально придбати бестселери російських видавництв стало набагато важче й дорожче, а попит на російськомовну літературу залишився.

На перший погляд здається, що попит на російськомовну літературу могли б задовольнити й українські видавництва, однак це судження – хибне.

Українські видавництва не можуть друкувати російські бестселери через відсутність авторських прав.

Більше того: підробки – в 2-3 рази дешевше оригінальних книг, бо їхні виробники не сплачують податки та не витрачають гроші та розробку видання (авторські права, переклад, верстка, маркетинг тощо). Навіть на папері деякі шахраї економлять, в той час як офіційний видавець намагається тримати марку якості.

Отже, український споживач з відносно низькою купівельною спроможністю скоріше надасть перевагу більш дешевій книзі-підробці, ніж захоче купити більш дорогу книгу українського видавництва.

За оцінками співрозмовників ЕП з книжкової індустрії, контрафактна література займає близько 30-35% ринку. Обсяг всього книжкового ринку України у 2020 році, за оцінками експертів, сягає 100 млн дол.

Тож українські книжкові магазини, видавництва, автори та друкарні втрачають десятки мільйонів доларів, які зжирає контрафакт.

Як відрізнити підробку від оригіналу

Чому одна й та ж сама книга у відомих книжкових магазинах може коштувати, наприклад, 200 грн, а на маловідомому ресурсі – в 2-3 рази дешевше? Бо вірогідність, що останній варіант є підробкою – 99%.

Зовнішньо виявити контрафакт майже неможливо, особливо не маючи на руках оригінального видання. Цифровий друк сьогодні дозволяє зробити копії сторінок та обкладинки навіть без додаткової верстки.

Часто підробки можна побачити у м’якій палітурці, тоді як оригінал – у твердій. Також підробки часто друкують на дешевому газетному папері.

Зазвичай контрафактну літературу видає її низька ціна та сумнівне місце продажу. Потрапити на підробку можна на неавторизованих майданчиках на кшталт інстаграм-магазинів, телеграм-каналів, усіляких "барахолок" і сумнівних маловідомих сайтів.

Купуючи такий продукт, читач фактично підтримує тіньовий ринок та шахраїв, а не авторів, перекладачів та видавництва, які працювали над цією книгою. Так само бюджет недоотримує податки від підроблених книг.

Як реалізують контрафакт

Для купівлі дешевих підробок не обов’язково знати секретні закриті канали у Telegram або ж заходити в "Даркнет". Достатньо кількох хвилин у пошуковій системі.

Наприклад, шукаємо бестселер "Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" від видавництва "Альпіна паблішер Україна".

В магазині Yakaboo, який є офіційним дистриб’ютором цього видавництва, така книга коштує 188 грн, зі знижкою.

Проте, якщо пошукати у Google, то легко можна знайти невеликі сайти, де ту ж саму книгу можна купити за вдвічі або навіть втричі меншою ціною.

Деякі сайти, ймовірно, хитрують та представляють низьку ціну як неабияку знижку.

Цю ж книжку за підозріло низькими цінами знаходимо і на сторінках авторитетних маркетплейсів. На OLX деякі продавці просять 55 грн за книги, яку дистриб’ютори продають за 200-300 грн за штуку.

В тому ж самому Instagram створити магазин та відповідати на замовлення може одна людина, і соцмережа ніяк не проконтролює якість товару та наявність ліцензій.

Внутрішня аналітика про контрафактну продукцію, якою з ЕП поділилась одна з українських компаній книжкового ринку, містить до 40 посилань на подібні інстаграм-магазини. В найбільшому з них – 43 тисячі підписників.

В усіх цих "магазинах" приблизно однаковий асортимент – російські бестселери мотиваційної та психологічної літератури.

Такі магазини можуть об’єднувати один чи декілька великих нелегальних виробників, які мають для цього друкарські потужності.

Ще один вид контрафакту – це переклад іноземних авторів без покупки авторських прав. У видавництві "Book Chef" розповіли, що купили права на видавництво книги "Пригоди Чіполіно" українською мовою, однак на ринок в цей час також вийшла схожа книга "Пригоди Цибуліно" без договорів з правовласником.

"Щоб видати книгу, необхідно мати права на видавництво від автора або його представників. Ми на цей твір маємо такий договір, а інше видавництво – його не мало", – сказали у Book Chef.

Зв словами директора компанії Олександра Кірпічова, цей випадок не поодинокий.

Що робити?

Розповсюдження підробленої літератури в інтернеті – це відповідальність кіберполіції. Про гучні справи та затримання виробників контрафактної літератури наразі нічого невідомо.

В кіберполіції ЕП лише повідомили, що у грудні 2020 року правоохоронці проводили обшуки у Запоріжжі та Полтаві. Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 176 Кримінального кодексу – "Порушення авторських та суміжних прав". Більше ніяких подробиць.

Зрештою, законодавство не дуже суворе до виробників контрафакту.

Навіть якщо кіберполіція знайде власників нелегальних друкарень, покарання за порушення авторських прав у випадку призначення штрафу буде несуттєвим – 34-51 тис. грн. Для порівняння, у Сполучених Штатах за торгівлю контрафактом можна отримати штраф до 5 мільйонів доларів та до 10 років позбавлення волі.

За згаданою статтею в Україні також можуть позбавити волі на термін до 6 років. За 2020 рік відомо про щонайменше чотири випадки позбавлення волі на 1-2 роки за порушення авторських та суміжних прав, але нелегального обороту книг це не стосувалося.

Зі слів керуючого партнера юридичної фірми "ЄПраво" Віталія Власюка, порушників авторського права також можна судити за статтею 229 Кримінального кодексу (незаконне використання фірмового знака). Тут штрафи вже більш серйозні – 170-255 тис. грн, однак позбавлення волі не передбачене.

Судимість та конфіскація обладнання під час обшуків також може завдати труднощів шахраям. Власюк вважає, що навіть цього достатньо для того, щоб поставити контрафактний бізнес у некомфортне становище та тиснути на нелегалів.

Більше того, відкриття одного провадження може потягнути за собою інші, адже шахраї в одній справі часто можуть бути порушниками закону і в інших.

Головне – це воля для ведення слідчих дій та ініціатива високопосадовців.

З початку 2021 року ринок контрафакту активно обговорюють у Міністерстві культури та інформаційної політики та Держкомтелерадіо.

За словами заступниці міністра культури Лариси Петасюк, вирішити цю проблему точковими змінами неможливо. Мовляв, необхідні системні зміни до законодавства.

Зараз в Держкомтелерадіо і Мінкульті розробляють проєкт змін до законів про авторські та суміжні права, електронну комерцію та захист прав споживачів.

Мінкульт також бачить проблему у таких великих маркетплейсах, як Rozetka, Prom та OLX , які не перевіряють інформацію про продавців літератури та дозволяють поширювати підробки. Міністерство планує провести зустріч зі згаданими компаніями.

Справжні проблеми та популізм

Раніше керівник управління дозвільної процедури й контролю за розповсюдженням друкованої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник заявляв, що російську книгу необхідно забороняти, адже вона шкодить економічним інтересам наших видавців.

Заклики не торгувати з країною-агресором є логічними, особливо якщо йдеться про культурний продукт. Однак на практиці неспроможність правоохоронних органів досягати реальних результатів у боротьбі з контрафактом роблять цю позицію дуже зручною для шахраїв.

Щоб допомогти українським видавцям, потрібна злагоджена робота правоохоронних органів, створення нової законодавчої бази та свідомі читачі.

Якщо не працювати з цією проблемою, то нелегали збільшуватимуть свою частку на ринку. В їхніх руках вже занадто багато козирів: попит на дешеву російську літературу, відсутність регулювання та оподаткування, безмежні можливості для просування в інтернеті тощо.

В той же час українським видавництвам доведеться ще більше затягнути паски. І все це – в час економічної кризи та локдаунів, коли книжкові крамниці змушені припиняти роботу.

Богдан Мірошниченко, журналіст