В Офисе Зеленского "растет обеспокоенность относительно внутренних распрей" в НБУ

В Офисе президента призвали руководство НБУ "отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели - макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина".

Об этом говорится в сообщении ОП в Telegram.

"Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей.

Офис президента Владимира Зеленского при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком", - говорится в позиции ОП.

Напоминаем:

Издание Kyiv Post cообщило, что против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование - им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.

По словам источников Kyiv Post, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводят СБУ и ГБР.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей не известно о каких-либо обвинения в ее адрес о сотрудничестве с агентством Kroll по делу Приватбанка, но, по ее словам, внутри НБУ ведутся внутренние расследования по такому сотрудничеству.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Читайте также: Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Ключевые судебные дела по Приватбанку