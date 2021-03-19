Рожкова о деле Приватбанка: В НБУ ведутся внутренние расследования по сотрудничеству с Kroll
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей не известно о каких-либо обвинения в ее адрес о сотрудничестве с агентством Kroll по делу Приватбанка, но, по ее словам, внутри НБУ ведутся внутренние расследования по такого сотрудничества.
Об этом она заявляет в Facebook.
"О каких-либо обвинениях в мой адрес мне не известно. А комментировать возможные расследования правоохранительных органов я бы не хотела.
Однако я не удивлена информацией в СМИ, поскольку сегодня уже и внутри Национального банка ведутся внутренние расследования по нашему сотрудничеству с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничеству, целью которого было и есть защита интересов государства", - подчеркнула Рожкова.
По ее словам, подобные действия "наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене".
"Ведь сегодня внимание наших международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке. И ни у кого не возникает сомнений, что виновные в выводе из Приватбанка миллиардов долларов должны понести ответственность", - добавила она.
Рожкова напомнила, что именно НБУ и агентство Kroll сыграли основную роль, чтобы выявить в ПриватБанке мошеннические схемы и виновных в их реализации.
"Результаты расследования Kroll, которое они сделали по заказу НБУ в 2018 году, поражают: мошенничество в банке началось десятки лет назад, а из банка за это время было выведено более 5,5 млрд долларов.
Сегодня, когда расследование в Украине демонстрирует первые результаты, я могу с гордостью говорить, что этого не было бы без работы, которую мы сделали совместно с Kroll и нашими юридическими советниками", - написала Рожкова.
"Что мы имели в последние годы? Сотрудничество Национального банка с Kroll и юридическими советниками неоднократно пытались остановить экс-владельцы Приватбанка, используя правоохранительные органы и судебную систему.
Многочисленные атаки на работников НБУ и новый менеджмент Приватбанка, обвинения в растрате государственных средств, множество заказных статей имели целью дискредитировать не только тех, кто участвовал в национализации Приватбанка, но и результаты самого forensic аудита", - добавила первый заместитель главы НБУ.
"На фоне первых подозрений в Украине и международных санкций в отношении экс-владельца Приватбанка, выглядит вроде "горячие головы" играют, если не на стороне бывших владельцев, то по меньшей мере подыгрывают им.
Обидно, когда люди, руководствуясь собственными интересами, легко пренебрегают интересами государства", - резюмировала Рожкова.
Напоминаем:
Издание Kyiv Post cообщило, что против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование - им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.
В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.
27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.
Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
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