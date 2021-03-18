Дело Приватбанка: Рожкову подозревают в госизмене из-за работы с Kroll – СМИ
Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование - им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.
Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.
"Причина? НБУ поделился информацией с компаниями, включая детективную компанию Kroll Inc., консалтинговую компанию AlixPartners и юридические фирмы Hogan Lovells and Asters.
Перечисленные структуры - компании, которые Украина официально наняла для расследования или содействия национализации Приватбанка, которому на момент национализации в 2016 году не хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств", - пишет издание.
Газета напоминает, что Коломойский и Боголюбов отрицают обвинения в хищении средств и оспаривают национализацию Приватбанка в судах.
Рожкова заявила Kyiv Post, что ей неизвестны какие-либо ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.
"Это просто сюрреалистично", - написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
"Коломойский постоянно пытался получить доступ к следствию различными способами.
Они ударили по НБУ, чтобы он прекратил сотрудничество с этими компаниями, пытались публично дискредитировать это сотрудничество, говоря, что оно было дорогим, что мы не знаем, куда идут деньги", - сказал журналист Андрей Яницкий, который расследовал дело национализации Приватбанка и написал об этом книгу.
"Действительно, Коломойский неоднократно пытался нарушить государственное сотрудничество с иностранными компаниями, используя различные заявления и PR-кампании.
Сотрудничество исследовалось эпизодически государственными органами, включая НАБУ в 2019 году и ГБР. На сегодня из этого ничего не вышло", - пишет издание.
По словам источников Kyiv Post, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводится СБУ и ГБР.
В НБУ отказались комментировать информацию, в СБУ заявили, что прокомментируют позже.
НБУ, Офис Зеленского и ГБР на момент публикации статьи на момент публикации не ответили на запрос.
"Последние меры по расследованию сотрудничества НБУ с иностранными компаниями вышли из офиса Зеленского", - отмечают источники издания.
"Источники добавили, что это может быть очередной попыткой избавиться от Рожковой, которая противостоит Шевченко. Глава НБУ проголосовал за ее выговор после того, как она пообщалась с Kyiv Post.
Он также лишил Рожкову функций банковского надзора. Позже Рожкова заявила о попытках цензурировать ее интервью для издания "Новое время". НБУ отрицает попытку цензуры", - подчеркивает газета.
Напоминаем:
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.
В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.
27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.
Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
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