Дело Приватбанка: Рожкову подозревают в госизмене из-за работы с Kroll – СМИ

Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование - им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.

"Причина? НБУ поделился информацией с компаниями, включая детективную компанию Kroll Inc., консалтинговую компанию AlixPartners и юридические фирмы Hogan Lovells and Asters.

Перечисленные структуры - компании, которые Украина официально наняла для расследования или содействия национализации Приватбанка, которому на момент национализации в 2016 году не хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств", - пишет издание.

Газета напоминает, что Коломойский и Боголюбов отрицают обвинения в хищении средств и оспаривают национализацию Приватбанка в судах.

Рожкова заявила Kyiv Post, что ей неизвестны какие-либо ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.

"Это просто сюрреалистично", - написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Коломойский постоянно пытался получить доступ к следствию различными способами.

Они ударили по НБУ, чтобы он прекратил сотрудничество с этими компаниями, пытались публично дискредитировать это сотрудничество, говоря, что оно было дорогим, что мы не знаем, куда идут деньги", - сказал журналист Андрей Яницкий, который расследовал дело национализации Приватбанка и написал об этом книгу.

"Действительно, Коломойский неоднократно пытался нарушить государственное сотрудничество с иностранными компаниями, используя различные заявления и PR-кампании.

Сотрудничество исследовалось эпизодически государственными органами, включая НАБУ в 2019 году и ГБР. На сегодня из этого ничего не вышло", - пишет издание.

По словам источников Kyiv Post, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводится СБУ и ГБР.

В НБУ отказались комментировать информацию, в СБУ заявили, что прокомментируют позже.

НБУ, Офис Зеленского и ГБР на момент публикации статьи на момент публикации не ответили на запрос.

"Последние меры по расследованию сотрудничества НБУ с иностранными компаниями вышли из офиса Зеленского", - отмечают источники издания.

"Источники добавили, что это может быть очередной попыткой избавиться от Рожковой, которая противостоит Шевченко. Глава НБУ проголосовал за ее выговор после того, как она пообщалась с Kyiv Post.

Он также лишил Рожкову функций банковского надзора. Позже Рожкова заявила о попытках цензурировать ее интервью для издания "Новое время". НБУ отрицает попытку цензуры", - подчеркивает газета.