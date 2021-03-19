В НБУ прокомментировали возможное расследование по Рожковой по делу Приватбанка

В Нацбанке заявили, что способствуют расследованиям правоохранительных органов о злоупотреблениях относительно Приватбанка.

Об этом заявили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".

В НБУ отметили, что "продолжают защищать законность решений по национализации "Приватбанка" и твердо стоят на позиции, что виновные в злоупотреблениях лица должны быть привлечены к ответственности за доведение до банкротства крупнейшего банка в Украине".

"Взаимодействие Национального банка со всеми правоохранительными органами происходит в порядке, в пределах и способом, предусмотренным действующим законодательством, и с соблюдением НБУ требований относительно тайны следствия и правового режима раскрытия банковской тайны", - заявляет пресс-служба.

В НБУ также призвали журналистов воздержаться от распространения информации о незаконном выводе средств из "Приватбанка" "до момента получения официальных комментариев от правоохранительных органов".

Напоминаем:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей не известно о каких-либо обвинения в ее адрес о сотрудничестве с агентством Kroll по делу Приватбанка, но, по ее словам, внутри НБУ ведутся внутренние расследования по такому сотрудничеству.

Издание Kyiv Post cообщило, что против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование - им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

27 мая 2019 года Приватбанк подал апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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