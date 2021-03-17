Новости 17 марта: главу Укрзализныци уволили, аэропорт "Ужгород" скоро восстановят
О главе УЗ: Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.
Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака
Об аэропорте: Кабмин на заседании 17 марта одобрил соглашение между Украиной и Словакией об использовании части словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород" - работу аэропорта восстановят в ближайшее время
О табачном бизнесе: АМКУ оштрафовал ООО "Тедис Украины" на 274,2 млн грн за то, что компания выполнила не в полном объеме решение Комитета от 2016 года. В компании считают такое решение необоснованным и будут оспаривать его в судебном порядке.
О перевозках: В рамках программы по подготовке к перевозкам в летний сезон "Укрзализныця" готова назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях.
О бюджете: Кабмин утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога (13,44%) из горючего, произведенное или ввезенное на территорию Украины.
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