Жмака звільнили з посади очільника Укрзалізниці

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" тимчасово покладені на члена правління УЗ Івана Юрика.

Нагадаємо:

Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні.

Раніше повідомлялось, що наглядова рада "Укрзалізниці" розглядає можливість відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака.

У прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що для відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака немає підстав.

26 серпня 2020 року Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Володимир Жмак був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

Економічна правда