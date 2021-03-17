Всі розділи
Укр / Рус

АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 274 мільйони, компанія оскаржить рішення

Середа, 17 березня 2021, 17:40
 

АМКУ оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У Комітеті нагадали, що 16 грудня 2016 року прийняли рішення № 551-р, яким визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) ТОВ "Тедіс Україна" "займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем".

"За вказані порушення на ТОВ "Тедіс Україна" було накладено штрафи загальною сумою понад 431 млн грн. Частину штрафів – майже 300 млн грн – товариство сплатило у 2017 році. Залишок було сплачено у 2020 році.

Цим самим рішенням товариство було зобов'язане у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016-2020 років рішення № 551-р оскаржувалося в судовому порядку.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного госпсуду від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17 касаційну скаргу компанії задовольнили частково.

"Рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі змінено, виклавши резолютивну частину рішення (яка визначала один із способів виконання рішення) в новій редакції. У решті позову відмовлено.

У подальшому акціонери ТОВ "Тедіс Україна" оскаржили вказані вище рішення суду першої та апеляційної інстанцій", - додали в АМКУ.

"Оскільки ТОВ "Тедіс Україна" не було добровільно виконано рішення № 551-р в повному обсязі у визначені строки, Комітет відкрив справу за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді виконання рішення не в повному обсязі, довів вчинення компанією порушення та наклав штраф у розмірі 274 227 220 грн", - пояснили в Комітеті.

Водночас у "Тедіс Україна" заявили, що "будь-які фінансові претензії з боку державного регулятора, а також звинувачення компанії у невиконанні інших зобов’язань згідно з рішенням №551-р в компанії вважають абсолютно безпідставними".

У компанії додали, що будуть оскаржувати таке рішення в судовому порядку.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

У лютому 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АМКУ тютюн штраф

powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ розслідує зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС 15 березня 2021, 15:35
Штраф АМКУ на 450 мільйонів: British American Tobacco виграла апеляцію 24 лютого 2021, 11:30
Реформа антитрасту. Чого чекати? 22 лютого 2021, 13:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!