АМКУ оштрафував "Тедіс Україна" на 274 мільйони, компанія оскаржить рішення

АМКУ оштрафував ТОВ "Тедіс Україна" на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У Комітеті нагадали, що 16 грудня 2016 року прийняли рішення № 551-р, яким визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) ТОВ "Тедіс Україна" "займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем".

"За вказані порушення на ТОВ "Тедіс Україна" було накладено штрафи загальною сумою понад 431 млн грн. Частину штрафів – майже 300 млн грн – товариство сплатило у 2017 році. Залишок було сплачено у 2020 році.

Цим самим рішенням товариство було зобов'язане у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016-2020 років рішення № 551-р оскаржувалося в судовому порядку.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного госпсуду від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17 касаційну скаргу компанії задовольнили частково.

"Рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі змінено, виклавши резолютивну частину рішення (яка визначала один із способів виконання рішення) в новій редакції. У решті позову відмовлено.

У подальшому акціонери ТОВ "Тедіс Україна" оскаржили вказані вище рішення суду першої та апеляційної інстанцій", - додали в АМКУ.

"Оскільки ТОВ "Тедіс Україна" не було добровільно виконано рішення № 551-р в повному обсязі у визначені строки, Комітет відкрив справу за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді виконання рішення не в повному обсязі, довів вчинення компанією порушення та наклав штраф у розмірі 274 227 220 грн", - пояснили в Комітеті.

Водночас у "Тедіс Україна" заявили, що "будь-які фінансові претензії з боку державного регулятора, а також звинувачення компанії у невиконанні інших зобов’язань згідно з рішенням №551-р в компанії вважають абсолютно безпідставними".

У компанії додали, що будуть оскаржувати таке рішення в судовому порядку.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

У лютому 2021 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Економічна правда