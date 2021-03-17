Наглядова рада УЗ одноголосно підтримала відставку Жмака – ЗМІ

Наглядова рада "Укрзалізниці" одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії, це питання розглянуть на Кабміні.

Про це у Facebook написав колишній директор з розвитку бізнесу УЗ Андрій Рязанцев, цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердило джерело в галузі.

"Наглядова Рада одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правления Укрзалізниці.

Погодження рішення очікується на засіданні Кабінету Міністрів України завтра", - написав у понеділок Рязанцев.

"За деякими чутками, в.о може знову стати Іван Юрик", - додав він.

Liga.net з посиланням на високопоставленого співрозмовника в УЗ пише, що причина відсторонення Жмака - різне бачення розділу і реструктуризації компанії, а також підозри наглядової ради, що Жмак діяв в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

Видання також з посиланням на співрозмовників зазначає, що виконувати обов'язки глави правління УЗ має Іван Юрик.

При цьому, у наглядовій раді офіційно коментувати інформацію відмовилися.

А Жмак у коментарі Liga.net повідомив, що в засіданні наглядової ради 15 березня не брав участі, і про відсторонення йому ніхто не повідомляв.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що наглядова рада "Укрзалізниці" розглядає можливість відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака.

У прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що для відсторонення голови правління компанії Володимира Жмака немає підстав.

26 серпня 2020 року Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Володимир Жмак був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.