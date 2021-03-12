Законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич" могут представить через 2-3 недели.

Об этом на брифинге заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - отметил нардеп.

Он уточнил, что на сегодня соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации любого предприятия - это не так просто юридически ...

Любой процесс по "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - сказал Корниенко.

Напомним:

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный спосб в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против депозитарного учреждения СП ООО "Драгон Капитал" за нарушение требований относительно осуществления депозитарной деятельности в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания ПАО "Мотор Сич", в Dragon Capital отвергли обвинения.

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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