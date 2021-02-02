Регулятор открыл дело против Dragon Capital из-за собрания акционеров "Мотор Сичи". В компании отреагировали

Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против депозитарного учреждения СП ООО "Драгон Капитал" за нарушение требований относительно осуществления депозитарной деятельности в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания ПАО "Мотор Сич", в Dragon Capital отвергли обвинения.

Об открытии дела Нацкомиссия по ценным бумагам сообщила на официальном сайте.

"В отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал" Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения об осуществлении депозитарной деятельности" (от 23.04.2013р. No735). В частности, в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерных общего собрания ПАО "МОТОР СИЧ" .

А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Dragon Capital заявили, что депозитарное учреждение СП ООО "Драгон Капитал" не нарушало требований законодательства.

В заявлении говорится, что учреждение "действовало исключительно с целью обеспечения осведомленности своих депонентов, которые являются акционерами указанного общества, о процессах, происходящих вокруг него".

"Мы предоставили НКЦБФР объяснения по поводу наших действий и надеемся на объективное рассмотрение дела, в том числе с учетом ситуации, в которой сейчас находятся участники рынка, которые осуществляют депозитарный учет прав на акции ПАО "МОТОР СИЧ", - добавили в Dragon Capital.

Напоминаем:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Читайте также: Китайский прилет: как спор за "Мотор Сич" загнал украинскую власть в тупик

Экономическая правда