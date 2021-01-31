На собрание акционеров "Мотор Сичи" ворвалась СБУ — СМИ

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформа.

Собрание акционеров должны состояться в Запорожье по адресу улица Южное шоссе, 8. С восьми часов утра здесь собралось несколько десятков сотрудников предприятия с плакатами "Закон на стороне Мотора", "Не позволим рейдерского захвата".

Издание пишет, что сотрудники предприятия, которые также являются акционерами говорят, что не получали никаких сообщений о проведении собрания.

Также на место событий прибыла группа нардепов из фракции Слуга народа (Арсений Пушкаренко, Юлия Яцык, Максим Пашковский, Евгений Шевченко, Артем Кунаев, Геннадий Касай) и сотрудники СБУ. По информации представителей "Мотор Сичи", собрание акционеров не состоялись.

Напоминаем:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".