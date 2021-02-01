Нацкомиссия не признала "псевдо-собрание" акционеров "Мотор-Сичи"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

"Комиссия провела соответствующие меры по адресу и времени, указанных в сообщении, по организации так называемых общего собрания компании "Мотор Сич", но никаких действий, которые бы подтверждали намерения их законного проведения, не обнаружила. По результатам чего составлен соответствующий протокол нарушений", - говорится в сообщении.

Комиссия предварительно сообщала, что действия определенных акционеров не могут считаться правомерными действиями по созыву и проведению общего собрания "Мотор Сич". Такие действия нарушают права других акционеров этого общества, сообщили в НКЦБФР.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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Экономическая правда