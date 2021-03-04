Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

Об этом он сказал в комментарии канала "Прямой".

"Сегодня, точнее не сегодня, а на этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Вы знаете, что наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности ... Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - сказал Арахамия.

"Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры. Но, мне кажется, нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия", - добавил он.

"Это важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Надо над этим работать", - резюмировал нардеп.

Напомним:

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против депозитарного учреждения СП ООО "Драгон Капитал" за нарушение требований относительно осуществления депозитарной деятельности в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания ПАО "Мотор Сич", в Dragon Capital отвергли обвинения.

1 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

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