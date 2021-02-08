Новости 8 февраля: новые рекорды Bitcoin, закрытый конкурс на руководителя Приватбанка

О Bitcoin: Компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 43 тыс долларов.

О криптовалюте: В Пекине (Бейджин) во время Китайского нового года 50 тысяч граждан получат около 30 долларов каждый в криптовалюте для теста системы Центрального банка.

Об ООН: Украина впервые официально присоединилась к заседанию 47 сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об экологии: Илон Маск и организация Xprize проведут конкурс на технологии, позволяющие удалять углерод из воздуха, основатель Tesla вложит в конкурс 100 млн долларов.

О Приватбанке: Наблюдательный совет ПриватБанка нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления, при этом в банке решили провести конкурс в закрытом режиме.

О нефти: Цены на нефть продолжают подниматься 8 февраля, оставаясь на максимумах за более года. По состоянию на 18:30 по Киеву нефть Brent установилась на уровне 60,23 доллара за баррель - это самая высокая цена с января прошлого года.

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