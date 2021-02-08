Маск інвестує 100 мільйонів у технології з видалення вуглецю з повітря

Ілон Маск та організація Xprize проведуть конкурс на технології, що дозволяють видаляти вуглець із повітря, засновник Tesla вкладе у конкурс 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реєстрація на конкурс відкриється у День Землі, 22 квітня, а трьох переможців оголосять у той же день у 2025 році. Перше місце отримає приз у 50 мільйонів доларів, друге - 20 мільйонів, третє - 10 мільйонів.

Наразі діє технологія, що дозволяє видаляти CO₂ з вихлопних газів електростанцій або заводів, після чого парниковий газ закопують глибоко під землю для зменшення його шкоди на тлі глобального потепління. Такий спосіб дозволяє "сховати" 0,1% світових викидів та використовується переважно виробниками нафти або важкої промисловості для досягнення вуглецевої нейтральності на обмеженій кількості об'єктів.

Водночас, науковці стверджують, що дії, спрямовані на зменшення вуглецевих викидів, розгорнулися надто пізно, а тому необхідно знайти спосіб видаляти їх безпосередньо з повітря.

За оцінками кліматологів, температурні зміни повинні залишатися на рівні +1,5 градусів за Цельсієм проти доіндустріальних рівнів, що можливо досягнути за умови видалення та "схову" 20 мільярдів тонн вуглецю. Це майже половина світових викидів на даному етапі.

Команди під час змагання повинні знайти спосіб видаляти близько тонни вуглецю на день за якомога нижчої вартості, а також довести, що обсяги згодом зможуть сягати мільярда тонн на рік.

Сам Маск також матиме вигоду у разі винаходу такої технології. Ракетне паливо SpaceX наразі виробляється на основі вуглецю, та Маск має амбітне плани на створення вуглецево нейтрального ракетного палива. Цей план буде економічно доцільним лише у разі суттєвого здешевлення технологій видалення вуглецю.

Економічна правда