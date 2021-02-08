Приватбанк вирішив зробити закритим конкурс на нового голову правління – ЗМІ

Наглядова рада Приватбанку найняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління, при цьому у банку вирішили провести конкурс у закритому режимі.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерела.

Видання нагадує, що 23 січня 2021 року завершився 3-річний контракт із головою правління банку Петром Крумханзлом і наглядова рада вирішила контракт не продовжувати.

"Наглядова рада не задоволена керуванням Крумханзла, який по суті нічого прогресивного в банк не приніс за всі роки", - заявило джерело FinClub, близьке до наглядової ради Приватбанку.

"Оголошено конкурс, і якщо нікого не знайдуть кращого, то призначать Марюса Качмарека (заступник голови правління Приватбанку - ред.)", - додав співрозмовник видання.

Зазначається, що компанія Egon Zehnder має 68 офісів в 40 країнах, але не має ні офісу, ні представництва в Україні.

Україна входить до складу регіону, який управляється з московського офісу фірми.

"З нашого московського офісу, створеного в 1997 році, відкривається прекрасний вид на Кремль і Червону площу. Наші два консультанти і вісім професійних і допоміжних співробітників обслуговують Росію і незалежні держави, що колись входили до складу колишнього Радянського Союзу, такі як Україна, Вірменія і Казахстан", - йдеться на сайті компанії.

"При цьому в Приватбанку вирішили провести конкурс в закритому режимі, коли рекрутер сам відбирає кандидатів і направляє їм запрошення взяти участь. Відкритий конкурс, як в Ощадбанку та Укрексімбанку, куди могли податися всі бажаючі, не передбачений", - наголошує FinClub.

"Якщо я хочу податися на конкурс, я не можу ні у кого знайти інформацію кому взагалі можна надіслати свої документи", - заявив ексголова одного з банків, який вважав себе гідним кандидатом очолити Приватбанк.

Повідомляється, що наразі у наглядовій раді Приватбанку не знають навіть попередній список кандидатів - список кандидатів побачать, лише коли рекрутер підготує його і відправить офіційно.

При цьому, у банку вважають, що закон не порушили.

"Ми вивчили законодавство і побачили, що ніде немає зобов'язання проводити конкурс публічно", - сказав виданню співробітник банку на умовах анонімності.

Водночас від офіційних коментарів в Приватбанку відмовилися.

"Закритий" конкурс був неминучим після скандалу в Ощадбанку. "Після Хелемського все так роблять", - заявив у коментарі FinClub один з високопоставлених співробітників Приватбанку.

"Нагадаємо, що екскандидат на голову Ощадбанку Геннадій Хелемський вважав, що члени наглядової ради були налаштовані проти нього і тому він програв в конкурсі, після чого заблокував в суді вступ на посаду переможця конкурсу - Сергія Наумова", - нагадує видання.

"Це, звичайно, нахабство! Коли ми продовжили повноваження Андрія Пишного, саме члени наглядової ради Приватбанку в нас тикали пальцем і казали, що так не можна. А самі повністю відійшли від міжнародних публічних практик", - обурився один з членів наглядової ради Ощадбанку.

При цьому, дата завершення конкурсу на голову правління Приватбанку невідома.

Нагадаємо:

23 січня завершилась дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління буде Ганна Самаріна.

Петр Крумханзл керував Приватбанком три роки, очолив його на початку 2018 року.