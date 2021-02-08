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Нафта продовжує дорожчати

Понеділок, 8 лютого 2021, 09:50
 

Ціни на нафту продовжують підніматися 8 лютого, залишаючись на максимумах за понад рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Ключовим двигуном зростання ринку залишається високий попит з боку Китаю, який не зменшився, незважаючи на нові спалахи коронавірусу в країні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 7:31 за київським часом 8 лютого становила 60,05 долара за барель, що на 0,71 долара (1,2%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 5 лютого ці контракти подорожчали на 0,5 долара (0,9%) – до 59,34 долара за барель, що є максимумом з 29 січня 2020 року.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу становить 57,47 долара за барель, що на 0,62 долара (1,09%) вище рівня на закриття попередніх торгів.

У п'ятницю ф'ючерси виросли в ціні на 0,62 долара (1,1%) – до 56,85 долара за барель, найвищого значення з 21 січня минулого року.

За минулий тиждень нафта Brent подорожчала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

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нафта

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Економічна правда
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