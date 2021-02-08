Глава МИД: Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич"

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить любых шагов, которые разрушат предприятие "Мотор Сич", по его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"В украинском правительстве (и это принципиальная позиция президента) один ключевой интерес - "Мотор Сич" должно оставаться эффективным, прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это, по сути, город в городе. У него огромная социальная нагрузка", - отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Также министр прокомментировал получение МИД ноты от Пекина относительно ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки.

Но я могу сказать две вещи. Первое. Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на "Мотор Сич" - это частные компании.

"Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина-Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой", - сказал Кулеба.

Напоминаем:

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

По сообщению СБУ, проводятся следственные действия по уголовным производством по незаконному собранию акционеров АО "Мотор Сич".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

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