Вице-премьер о "Мотор Сич" и Ярославском: Нам не нужны посредники

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Об этом в комментарии ЭП заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"В контексте сегодняшних заявлений много звучит различных желающих приобщиться к судьбе "Мотор Сичи". Правительство занимается проблемами стратегических предприятий, знает эти задачи и выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине. И прежде всего - работали на благо нашего независимого государства. Как на внутреннем рынке, так и на экспортный потенциал", - заявил он.

По словам Уруского, правительство понимает важность привлечения инвесторов к этому предприятию.

"Однако нам совершенно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов. Потому что государство, в котором функционируют все институты - президент, правительство, парламент, суды, антимонопольное законодательство - абсолютно способно справиться сама со всеми вызовами, которые есть и стоят перед ним. Как настоящее нормальное независимое государство. И нам, еще раз подчеркиваю, для этого совершенно не нужны никакие посредники в поисках инвесторов. Мы с этой задачей справимся сами", - подчеркнул вице-премьер.

Уруский добавил, что в пятницу имел встречу с послами "Большой семерки", на которой поднимался вопрос привлечения инвестиций в различные отрасли промышленности Украины со стороны партнеров.

Напомним:

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич".

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.



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Экономическая правда