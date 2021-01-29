Нацкомиссия по ценным бумагам сообщила о нарушениях со стороны акционеров "Мотор Сич"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Об этом говорится на сайте Комиссии.

Сообщается, что Нацкомиссия "зафиксировала грубые нарушения действующего законодательства при организации определенными акционерами и участниками рынка общего собрания акционерного общества "Мотор Сич", а также нарушение прав других акционеров этого общества".

По словам регулятора, такие действия по проведению общего собрания акционеров не могут считаться правомерными согласно закону "Об акционерных обществах".

"Начат процесс правоприменения против участников рынка, - отмечают в НКЦБФР. В рамках своих полномочий Комиссия активно сотрудничает с правоохранительными органами по осуществлению законных мер для защиты прав инвесторов ".

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Экономическая правда