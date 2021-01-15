США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Сич"

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) - туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.

США вводит для тких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.

В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon - угрожают нацбезопасности США, "помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".

"Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

"Skyrizon - китайская государственная компания - и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики", - добавил Росс.

Сообщается, что введение сакнций должно стать предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая.

Напомним:

Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Экономическая правда