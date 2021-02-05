Дело "Мотор Сичи": В Минюсте рассказали о подготовке к арбитражу

В Минюсте объяснили, что арбитражный спор, инициированный "Мотор Сич", будет рассматриваться арбитражным судом ad hoc (созданным для конкретного случая) в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Сейчас стороны дела согласовывают процедурные вопросы и формируют состав арбитражного трибунала, после чего арбитражным судом будет выдан процессуальный приказ, которым будет определяться график рассмотрения дела", - говорится в ответе.

Отмечается, что Минюст еще не заключил договора о закупке юридических услуг, но готовится провести соответствующие закупки.

"Сейчас ведомство получило лишь заявление об арбитраже, в котором изложено краткое содержание исковых требований.

Полное исковое заявление (Statement of Claim) будет представлено ​​позже, после завершения процедуры формирования арбитражного трибунала и издания первого процессуального приказа, которым будут определены сроки и порядок ведения арбитражного разбирательства", - пишет издание со ссылкой на ответ Лищины.

Он добавил, что формирование правовой позиции по каждому арбитражному делу проходит в сотрудничестве министерства и других заинтересованных органов с юридическим советником по делу.

Напоминаем:

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

По сообщению СБУ, проводятся следственные действия по уголовным производством по незаконному собранию акционеров АО "Мотор Сич".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая происходит вокруг "Мотор Сичи", не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Группа компаний DCH Александра Ярославского объявила о проведении конкурсного отбора на руководящие должности "Мотор Сич".

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы "Мотор Сич".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

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