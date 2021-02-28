Новости выходных: Вероятность возврата средств по делу ПриватБанка, Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

О средствах по делу ПриватБанка. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на то, что большая часть средств от убытков из-за незаконного присвоения средств в деле ПриватБанка в перспективе вернутся к государству.

О кредитном рейтинге Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило валютный длительный рейтинг дефолта Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом.

О резком росте цен на АЗС. Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.

О "Северном потоке-2". Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на возможное завершение "Северного потока-2" может стать полная интеграция в европейский энергорынок.

О мартовских изменениях. В марте предусмотрены изменения в начислении пенсий, начинается программа льготного кредитования и восстанавливаются авиаперелеты МАУ.

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